Ancona, tre ladri si abbuffano nel multisala, due riescono a scappare, il terzo arrestato ed espulso

ANCONA - Riescono ad entrare al cinema Movieland in piena notte per riempirsi la pancia di snack e le tasche di monete. Quando arrivano i carabinieri, due scappano. Il terzo ladro viene arrestato per furto aggravato in concorso.

È quanto avvenuto la notte scorsa tra mercoledì e giovedì nel multisala di via Montebello. A finire in manette è stato un 28enne tunisino senza fissa dimora. Dopo aver preso alcuni soldi in cassa, oltre a bibite e snack dai distributori automatici, ha cercato di nascondersi nel cinema, ma è stato trovato dai militari del Norm. Poco lontano i resti del pic nic improvvisato e alcuni mozziconi di sigaretta. Questa mattina, il giudice ha convalidato l’arresto e disposto l’espulsione per il nordafricano.

