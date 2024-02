ANCONA - Stava procedendo a bordo della sua auto lungo via Molino San Polo, tra Osimo e Filottrano, quando aveva visto una scena terribile: dal finestrino della vettura che la procedeva qualcuno stava lanciando fuori tre cagnolini. Lei si era fermata, aveva soccorso i cuccioli e annotato la targa di quella Audi A4, sporgendo poi denuncia ai carabinieri della Compagnia di Osimo.

È proprio grazie a quell’automobilista caparbia e dal sangue freddo che i militari erano riusciti, nell’ottobre del 2019, a identificare gli occupanti dell’Audi: padre e figlio, originari della Serbia ma residenti in Vallesina, rispettivamente di 70 e 40 anni.

Le pena

Dopo la conclusione delle indagini è arrivata la condanna da parte del giudice Pietro Renna: 1.500 euro a testa per il reato di abbandono di animali. Stando a quanto rilevato all’epoca dei fatti, ne erano stati gettati tre dal finestrino. Due erano stati subito ritrovati, del terzo non si erano perse le tracce. Si trattava di cuccioli meticci, probabilmente indesiderati dai loro padroni e proprio per questo assegnati a un destino crudele. Un destino a cui per fortuna sono riusciti a sfuggire - almeno due dei tre cuccioli - grazie all’umanità dell’automobilista.

La ricostruzione

L’abbandono dei cagnolini fa riferimento alla fine dell’estate del 2019, in via Molino San Polo, strada che attraversa le campagne della Val Musone e costeggiata - per alcuni tratti - da poche abitazioni. Stando a quanto accertato dagli inquirenti, l’Audi con a bordo padre e figlio stava procedendo dal Comune di Filottrano verso Osimo. A un certo punto, e senza arrestare la corsa, era stato tirato giù il finestrino del guidatore e i tre cani erano stati abbandonati. Tutto questo mentre la vettura si trovava in movimento, con estremo pericolo non solo per i poveri animali, ma anche per tutti gli altri automobilisti che si trovavano a percorrere quel lato di strada. Tutta la scena era stata vista da una donna che stava procedendo a bordo del proprio veicolo. Non ci aveva pensato due volte, aveva arrestato la marcia e si era presa cura dei cuccioli. Contestualmente, aveva preso la targa dell’Audi e chiamato immediatamente i carabinieri.

La fuga

Dei tre cagnolini ne erano stati ritrovati solamente due, uno era fuggito per le campagne. Con la denuncia dell’automobilista erano poi partite le indagini dei carabinieri, i quali avevano stretto il cerchio attorno agli occupanti dell’Audi, un’auto che non era intestata a nessuno dei due serbi.