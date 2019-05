Tre banditi incappucciati rapinano distributore di benzina sull'asse nord

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Violenta rapina, questa mattina, poco dopo le 6, al distributore di benzina Ancoil sull'asse, in direzione Baraccola. Tre banditi incappucciati hanno aggredito il titolare del distributore, dapprima minacciandolo, poi prendendolo a calci e pugni. I banditi hanno portato via l'incasso che l'uomo aveva appena raccolto nei self service della catena Ancoil. Sul posto gli agenti di polizia che stanno raccogliendo gli elementi per dare il via alle indagini. Il ferito è stato ricoverato all'ospedale di Torrette.