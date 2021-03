Travolto da uno scooter mentre cammina: portato all'ospedale di Torrette, è grave

ANCONA - Momenti di grande paura quelli vissuti questa mattina intorno alle 10,30 in via Corridoni poco distante dall'ospedale pediatrico Salesi con un uomo di 86 anni che è volata a terra dopo essere stato investito da uno scooter. Immediati i soccorsi con l'automedica e la Croce Gialla che si sono portate sul posto insieme ad una pattuglia della polizia municipale con l'anziano trasportato all'ospedale di Torrette in gravi condizioni.

