Travolto da un'auto che non si ferma dopo l'investimento: ma gli prende il numero di targa, donna subito identificata

ANCONA - Stava attraversando la strada lungo via Rismondo all'angolo con via Panoramica quando è stato urtato un'auto ed è finito sopra il cofano della macchina stessa. Momenti di grande paura quelli vissuti ieri sera intorno alle 22,30 con la persona investita che però se l'è cavata con qualche dolore riuscendo anche a prendere il numero della targa dell'auto che lo aveva centrato in pieno. Sul posto la Croce Gialla che lo ha portato all'ospedale di Torrette per tutti gli accertamenti del caso, una pattuglia della Questura e la polizia stradale di Fabriano con la donna - residente poco distante dalla zona in cui si è verificato l'incidente - che lo ha investito identificata nel giro di pochi minuti.

Ultimo aggiornamento: 17:22

