Travolte da un'auto: due donne all'ospedale. E durante i soccorsi un centauro vola a terra con lo scooter

ANCONA - Stavano attraversando la strada quando una vettura all’improvviso le ha centrate in pieno. Il fatto è accaduto questa mattina attorno alle 8 in piazzale Europa nei pressi della rotatoria che poi conduce in via Martiri della Resistenza. A rimanere ferite a seguito dell’investimento due donne di 45 e 25 anni. Le due donne piuttosto sono state trasportate con un codice di media gravità al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette. Durante le operazioni di soccorso, un uomo di 45 anni ha perso il controllo dello scooter ed è finito in terra a pochi metri da dove erano state investite le due donne. Medicato sul posto.

APPROFONDIMENTI FERMO Carambola tra auto e furgone: due donne ferite, per una serve... FALCONARA Il furgone parcheggiato si sfrena, prova a fermarlo e finisce...

© RIPRODUZIONE RISERVATA