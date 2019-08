Grossa frana al Trave: fuggi fuffi di bagnanti dalla spiaggia proibita ma sempre affollata

di Roberto Senigalliesi

ANCONA - Grossa frana al Trave e grande spavento per le persone, alcune decine, che stavano tranquillamente a prendere in sole in zona vietata. E’ accaduto ieri pomeriggio alle 16,45, in una giornata in cui tra Mezzavalle ed il Trave c’era già il tutto esaurito. Solo che in tanti non hanno rispettato i segnali di divieto e hanno rischiato grosso.Se la sono cavata con un grosso spavento, fortunatamente, perché non ci sono stati feriti, se non il classico fuggi fuggi allorquando si è staccata dal monte una grande quantità di terra che è arrivata a lambire il mare e ha sollevato una grossa nuvola di polvere. In quel momento c’erano almeno 50 persone sulla spiaggia, che non si erano curate dei cartelli di divieto.