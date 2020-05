ANCONA - Cambio di programma, avviso per tutti gli automobilisti: sull'autostrada A14 Bologna-Taranto è stata annullata l'ultima notte di chiusura in programma, del tratto compreso tra Montemarciano e Ancona nord, sia verso Ancona / Pescara sia in direzione di Bologna che era stata prevista dalle 22 di martedì 26 alle 6 di mercoledì 27 maggio.

