Trasportava 3 kg di eroina in cristalli: 10 anni di carcere al corriere

ANCONA - Oltre tre chili di eroina nascosti in due valigie: maxi stangata per il corriere della droga in cristalli liquidi. Questa mattina, il gup Paola Moscaroli ha inflitto dieci anni di reclusione al 50enne di origine pakistana Javid Khan Afridi, da cinque mesi recluso nel carcere di Montacuto con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.