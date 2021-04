Sul traghetto con mezzo milione di euro in contanti: «Devo comprare casa in Grecia». Maxi sequestro

ANCONA - Alla domanda di rito "Nulla da dichiarare?" ha risposto "no", ma dai suoi bagagli spuntano banconote per quasi mezzo milione di euro e scatta il maxi sequestro all'imbarco dei traghetti ad Ancona.

É successo al porto di Ancona dove gli uomini della Guradia di Finanza e dell'Agenzia dei Monopoli e delle dogane hanno sospreso un uomo con occultati nei bagagli ben 496.800 euro. L'uomo si è giustificato dicendo che doveva comprare una casa in Grecia. I miiatri hanno sequestrato il 50% dell'eccedenza della valuta trasportata e non dichiarata, per un importo pari a ben 243.400 euro.

