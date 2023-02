Rientra dopo un servizio, sub di 60 anni stroncato da un malore al porto di Ancona

ANCONA - Tragedia questa mattina nel porto di Ancona, dove un sub sessantenne è morto, stroncato da un malore. Il dramma si è consumato attorno alle ore 11 sull’imbarcazione della società per cui l’uomo lavorava: era appena rientrata da un servizio in mare ed era ormeggiata alla banchina numero 4 quando il 60enne si è sentito male. Subito sono stati allertati i soccorsi. In porto è intervenuto il 118 con l’automedica e la Croce Rossa, ma purtroppo ogni tentativo di rianimare il sub, colto da una crisi cardiaca, è stato inutile.