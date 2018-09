La tragedia di Mirko: sopravvisse â€‹all'incidente muore d'infarto a 47 anni

di Arianna Carini

OSIMO - Mirko Taffi è morto giovedì, lo ha colpito un infarto mentre stava lavorando come elettricista. Non c’è stato scampo per lui che quattro anni fa aveva sfiorato la morte il 16 febbraio 2014, quando fu ricoverato in condizioni gravissime dopo un lungo intervento chirurgico per tentare di sanare le ferite riportate nel terribile incidente di cui era rimasto vittima nella campagna di Montefano. Taffi, osimano padre di due figli, allora aveva 46 anni e sognava di avviare un’azienda agraria.