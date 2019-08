La banda dello spray era pronta ad armarsi «Così lo lasci lì, non si muove più sicuro»

di Lorenzo Sconocchini

Senza scrupoli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Sempre a caccia di catenine d’oro e scariche d’adrenalina, balordi capaci di castigare a colpi di mazza da baseball l’autista che voleva uscire dalla banda e forse pronti a fare il salto di qualità, armandosi di una pistola per commettere rapine e regolare i conti con la gang rivale dei genovesi. Centinaia e centinaia di ore di intercettazioni telefoniche e ambientali, registrate dai carabinieri del Reparto operativo di Ancona nei cinque mesi in cui hanno seguito come ombre le mosse del commando della Bassa Modenese indagando sulla strage della Lanterna Azzurra, restituiscono l’immagine di una squadraccia pronta a tutto e giustificano le valutazioni del gip Carlo Cimini sulla necessità di spedirli in cella.Nel motivare le sette ordinanze di custodia cautelare chieste dalla Procura per i sei rapinatori delle discoteche e il loro ricettatore di fiducia, il giudice preliminare del Tribunale di Ancona parla di una banda di rapinatori composta da «soggetti privi di ogni scrupolo morale», con una «elevatissima pericolosità sociale», benché si tratti di ragazzi sui vent’anni. E anche dopo aver provocato la strage alla Lanterna Azzurra, spruzzando spray al peperoncino per rapinare sei avventori di catenine e braccialetti, continuavano progettando sempre nuovi colpi.