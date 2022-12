ANCONA Meno tre giorni alla notte più lunga dell’anno. Dopo la lunga pausa Covid, il Capodanno tornerà in piazza ad Ancona. Non nel salotto della movida, di fronte alla statua di Papa Clemente XII, ma in piazza della Repubblica, con il palco che sarà montato dinnanzi all’ingresso monumentale del Teatro delle Muse per festeggiare il ventennale della riapertura del Massimo Dorico. Per permettere l’organizzazione della festa, che comprende dj set e il concerto dei Rumba de Bodas, la comandante della polizia locale, Liliana Rovaldi, ha emesso l’ordinanza che rivoluzionerà la viabilità in centro.

Le limitazioni

In piazza della Repubblica sarà in vigore l’interdizione della circolazione veicolare su tutta la piazza a partire dalle 16. Lungo la scalo Vittorio Emanuele è stato istituito a partire dalle 8 il divieto di sosta e fermata su ambo i lati ad eccezione dei taxi che potranno sostare fino alle 20. Saranno off limits anche una parte di via Gramsci e di via Pizzecolli, con l’inversione del senso di marcia nel tratto compreso tra via Bernabei e via Matas e obbligo di svolta a destra all’intersezione con via Matas/piazza San Francesco. Limitazioni anche in via Bernabei, via Matas, via Bonda e Largo del Sacramento.

Dalle 16 fino al termine della manifestazione, previsto per le 3 di notte, i veicoli all’interno di piazza del Plebiscito hanno l’obbligo di svoltare a destra all’intersezione con via Gramsci in direzione via Pizzecolli /piazza San Francesco; dalle 21 fino al termine della manifestazione viene interdetta la circolazione veicolare dal varco di corso Matteotti ad eccezione dei mezzi di soccorso. Sarà chiusa via della Loggia da piazza Santa Maria a piazza della Repubblica ad eccezione dei mezzi diretti all’interno del garage Rai e i residenti di via della Catena che potranno accedere/uscire lato Lungomare Vanvitelli. Chiusa via dell’Appannaggio.

Limitazioni in via XXIX Settembre: per i veicoli provenienti da Galleria San Martino obbligo di svolta a destra all’intersezione con piazza Kennedy in direzione corso Stamira. La situazione di corso Stamira: per i veicoli provenienti da piazza Roma c’è l’obbligo di svolta a sinistra all’intersezione con piazza Kennedy in direzione via XXIX Settembre.

La spesa

Tutte le iniziative comprese all’interno della manifestazione Capodanno in Piazza hanno previsto da parte dell’amministrazione una spesa di 37.400 euro. «L’evento “Capodanno in piazza 2022” - si leggeva della delibera di giunta che ha dato l’ok per l’organizzazione della kermesse - rientra nella tre giorni di manifestazioni organizzate da Marche Teatro in occasione del ventennale di riapertura del Teatro delle Muse e che comprende oltre l’evento del Capodanno, il 30 dicembre il balletto “Lo Schiaccianoci” ed il l gennaio 2023 il concerto dell’Orchestra Fiati di Ancona». La gestione, l’organizzazione e la realizzazione del pacchetto di Capodanno sono state affidate a Marche Teatro Scarl. Sul palco allestito in piazza prima è previsto il concerto della band bolognese Rumba de Bodas, poi il dj set di Daniele Sabbatini per far ballare fino a tarda notte tutti gli anconetani e festeggiare l’arrivo del nuovo anno.