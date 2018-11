Traffico e sosta caos in centro: si cerca un nuovo parcheggio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

ANCONA - Pensate a 75mila auto e mettetele tutte in fila. È la mole di traffico che ogni giorno entra, esce e si muove nel capoluogo. Sono almeno 25mila i pendolari in entrata. A cui aggiungere i 43mila spostamenti interni e i 7mila in uscita dei residenti. Un traffico che ad Ancona viaggia soprattutto su auto: oltre il 70% dei pendolari, tra il 60 e l’80% degli anconetani. In città 60 anconetani su cento possiedono un’auto. Pendolari, residenti e visitatori occasionali hanno poi un problema: dove posteggiare?