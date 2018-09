Traffico di droga, 11 arresti Un uomo di 43 anni catturato ad Ancona

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Questa mattina personale della Polizia di Stato, nelle sue articolazioni delle Squadre Mobili di Taranto e di altre cittá di Italia, nell’ambito dell’operazione denominata “Bazar” coordinata dalla Procura della Repubblica di Taranto hanno dato esecuzione a 11 ordinanze di custodia cautelare in carcere a carico di soggetti malavitosi perlopiú sedenti nelle Puglie.L’operazione denominata “Bazar”, riguarda il traffico di sostanze stupefacenti di ogni tipo, ovvero eroina, cocaina, marijuana ecc. proveniente da diverse province e confluenti nella cittá pugliese.Le indagini della Polizia di Stato hanno permesso di accertare centinaia di cessioni di droga al giorno, per tutto il giorno anche mediante l’uso di panieri calati dagli spacciatori dai balconi delle loro abitazioni con uso di funi, oppure attraverso le inferriate di cancellate e ringhiere di altrettante abitazioni collocate ai piani terra.Uno dei destinatari delle 11 ordinanze di arresto si trovava ad Ancona, in zona Piano San Lazzaro e, questa mattina, alle 5, i poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Ancona, gli sono piombati in casa quando stava ancora dormendo con la sua compagna nei confronti della quale sono in corso accertamenti.L’uomo, 43 anni, con numerosi precedenti penali, faceva parte della struttura apicale dell’organizzazione. Non si esclude che potesse trovarsi ad Ancona per permettere all’organizzazione criminale di penetrare nel mercato dorico dello spaccio di stupefacenti, cosa che gli è stata impedita.L'uomo, appena arrestato nella sua dimora provvisoria di p.le Loreto, è stato condotto negli uffici della Squadra Mobile di Ancona e, successivamente, collocato in carcere a Montacuto a disposizione dell’Autoritá Giudiziaria.