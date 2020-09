Traffico nel caos, si torna al passato. A Portonovo rifunziona la navetta ma resta il semaforo

ANCONA Un’estate infinita. Brilla il sole e non si spegne la voglia di mare in riviera e nelle due baie anconetane di Mezzavalle e Portonovo. Anche ieri una giornata tipicamente estiva con i parcheggi di Portonovo esauriti sin dalle prime ore del mattino ed i vacanzieri in grossa difficoltà per raggiungere la spiaggia visto che, come accade da lunedì, non è attivo il servizio di bus navetta dal parcheggio scambiatore, in seguito alla scadenza della convenzione fra Comune e Conerobus avvenuta proprio domenica scorsa.







Ed allora l’unica soluzione è stata quella di scendere a piedi, e poi mettere in conto una faticosa risalita, oppure tentare la sorte e scendere con l’auto alla speranza di un improbabile posto auto. O, in alternativa, rischiare una multa per divieto di sosta, anche ieri tantissime dopo la sessantina del giorno prima, provinciale compresa. Una grande confusione, aumentata dal fatto che il semaforo a senso unico alternato rimane in funzione, anche se non c’è il passaggio della navetta ma solo del mezzo della linea 94 dalla città ad ogni ora, causando il blocco del traffico in entrata ed uscita ed attese di almeno un quarto d’ora.

Ed oggi, in concomitanza con la tappa ciclistica della Tirreno-Adriatico attorno alle 12,30, con chiusura alla circolazione veicolare ed alla sosta sia lungo la provinciale che verso via del Castellano e poi in città, il caos sarà ancora maggiore. Problematiche recepite dall’assessore Stefano Foresi, che è riuscito a far ripristinare per oggi e domani la navetta.«Sarà attiva- precisa Foresi- dalle 8 alle 11 e dalle 16 alle 19 e dovrebbe garantire un più regolare accesso alla baia. La convenzione scadeva domenica scorsa e siamo riusciti ad attivarla per questo fine settimana. Nessuno avrebbe pensato che l’estate sarebbe durata così tanto. Il semaforo? Fa parte di un preciso accordo con Conerobus e rimane attivo, almeno fino a domenica (domani, ndr). Ci rendiamo conto delle difficoltà ma chiediamo la comprensione di tutti, oggi ancora di più per il passaggio della Tirreno -Adriatico che inevitabilmente causerà ulteriori problemi di traffico». Un’ultima considerazione: a Portonovo sono arrivati anche gli stranieri, assenti nei mesi di luglio ed agosto. L’estate a Portonovo non finisce mai.

Roberto Senigalliesi

