Tossicodipendente fermato con la siringa in mano A casa aveva pure marijuana

ANCONA - Nel corso dei controlli ieri sera, verso le 20.15, gli agenti delle Volanti hanno intercettano un noto tossicodipendente anconetano di 47 anni che entrava all’interno dei bagni pubblici di piazza D’Armi con atteggiamento sospetto; infatti poco dopo lo stesso veniva trovato in possesso di una siringa monodose già preparata con l’eroina che l’uomo si sarebbe iniettato poco dopo e di alcune foglioline di marijuana che aveva nelle tasche del giubbotto.Nel corso della successiva perquisizione domiciliare, gli agenti rinvenivano e sequestravano una pianta di marijuana di circa 60 cm. che l’uomo stava coltivando e tutto l’occorrente per accelerarne la crescita come la sostanza contenuta in un barattolo indicata come “ormone radicante in polvere”. L’uomo veniva denunciato in stato di libertà per la coltivazione della sostanza stupefacente.