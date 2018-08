Rotti i giochi e la fontana: â€‹blitz notturno dei vandali al parco dei bambini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Giochi divelti, una fontana rotta e come se non bastasse i pali di sostegno di una altalena quasi staccati dal terreno. Non c’è pace per l’area giochi presente all’interno del parco Belvedere a Posatora dove i vandali ancora una volta sono tornati a colpire. A finire nel mirino di queste persone i giochi riservati ai bambini che il comune di Ancona nei mesi scorsi aveva provveduto a montare in zona per la gioia delle tante persone che ogni giorno frequentano questa area verde.Ad agire come accaduto in passato con altri danneggiamenti analoghi potrebbe essere stata una banda di teppisti tutti in età compresa tra i 15 e i 20 anni che di solito dopo una certa ora si ritrovano nella zona del parco.