Paura a Torrette: auto fuori controllo centra 4 macchine in sosta poi si ribalta. Ferita una donna LE FOTO

ANCONA - Paura in via Lambro a Torrette di Ancona: una donna a bordo di una Punto bianca ha perso il controllo della macchina: prima ha centrato quattro auto che erano parcheggiate ai margini della strada, poi si è ribaltata in mezzo alla carreggiata, fortunatamente senza coinvolgere altre vetture che stavano transitando in quel momento.

Perde il controllo dell'auto, centra quattro macchine poi si ribalta

Immediatamente la via è stata chiusa al traffico per permettere ai sanitari della Croce gialla di soccorrere la donna e alla Polizia locale di procedere con i rilievi. La strada è stata interdetta per quasi un'ora: l'automobilista, a parte un forte choc per quanto accaduto, non è rimasta ferita in maniera seria.