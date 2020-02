Torrette, posti liberi nel parcheggio. Ma la sosta selvaggia non si arrende

ANCONA - I lavori all’interno del parcheggio dell’ospedale di Torrette sono iniziati, i disagi non si riscontrano. Quello che invece non manca è la sosta selvaggia, una sorta di tradizione tutta negativa per la zona della cittadella ospedaliera. Ecco come si presentava la situazione ieri mattina al parcheggio di Torrette dove sono partiti i lavori di scavo per una canalizzazione che andrà poi a servire il futuro centro pediatrico Salesi in via di trasferimento.

Un intervento programmato da tempo con il cantiere che si trova tra l’uscita del parcheggio a pagamento e la parte superiore dello stesso parcheggio, quasi a ridosso della corsia che immette in via Conca. I lavori, secondo la direzione ospedaliera, andranno avanti fino a venerdì 21 febbraio, poi ci saranno altri interventi sempre nella zona del parcheggio e nei pressi della rotatoria che immette lungo la via principale che costeggia l’entrata dell’ospedale. Conti alla mano, il cantiere ha portato via una cinquantina di posti auto ma la ditta è riuscita a creare una sorta di collegamento all’interno del parcheggio. L’unica novità riguarda il punto di uscita da questa area di sosta a pagamento che per questa settimana non sarà nel punto abituale dove si trova la sbarra ma nella parte alta del parcheggio dove è necessario mostrare l’avvenuto pagamento ad una persona.

Nonostante il cantiere ieri mattina c’erano ancora posti auto liberi cosi come non si sono registrate code all’uscita del parcheggio. Quello che purtroppo non manca a Torrette nella zona dell’ospedale è la sosta selvaggia. Nonostante il parcheggio a pagamento posto di fronte all’accesso principale dell’ospedale e quello gratuito che si trova in via Metauro, la gente preferisce parcheggiare ovunque pur di risparmiare qualche euro. E allora ecco scattare la sosta selvaggia con auto e scooter che vengano lasciati dove capita. Con la segnaletica orizzontale e verticale bene in vista non mancano le auto in divieto di sosta lungo la strada che costeggia la facoltà di Medicina, ma sopratutto di fronte all’ingresso dell’ospedale in via Conca. Un vero e proprio assalto, con le auto parcheggiate anche a ridosso della piazzola dell’elisoccorso, che in più di una circostanza ha visto arrivare sul posto le pattuglie della Polizia Locale.

