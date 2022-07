ANCONA - Altri due dipendenti no-vax sono stati sospesi dall’azienda Ospedali Riuniti. Si aggiorna, dunque, il conteggio del personale allontanato dal servizio per il mancato rispetto della normativa anti-Covid: sono in tutto 38 i non vaccinati che la direzione sanitaria ha dovuto sospendere dall’inizio della pandemia, alla luce degli accertamenti eseguiti dal Gruppo di controllo dedicato.

Gli ultimi due provvedimenti sono scattati alla luce della riunione di martedì della scorsa settimana da parte della commissione incaricata di accertare che tutti i dipendenti dell’azienda ospedaliera rispettino l’obbligo di vaccinazione. Un obbligo che, per gli operatori della Sanità, è stato esteso fino al 31 dicembre prossimo. In base al controllo è emerso che i due dipendenti di Torrette non si erano vaccinati o comunque non avevano completato il ciclo di profilassi anti-Covid. Per questo sono stati immediatamente sospesi, con privazione dello stipendio, fino a quando non dimostreranno di essersi immunizzati.