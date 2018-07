Tampona un’auto in scooter Trasportato in codice rosso all'opedale di Torrette

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Dev’essersi accorto all’ultimo che l’auto che lo precedeva si era fermata per dare la precedenza, immettendosi nella rotatoria. Ha provato a frenare, ma non è riuscito ad evitare l’impatto, molto violento. Il suo scooter si è ribaltato e gli ha schiacciato una gamba, fino a spezzarla. Si è dovuta alzare in volo l’eliambulanza dalla base di Torrette per soccorrere il 68enne residente ad Osimo Stazione, rimasto gravemente ferito nell’incidente avvenuto ieri pomeriggio, poco dopo le 18, lungo la Statale Adriatica, all’altezza della rotatoria dell’Aspio di fronte all’Ikea. L’uomo (M.A. le iniziali) ora si trova ricoverato all’ospedale di Torrette, dove è arrivato in codice rosso, anche se non ha mai perso conoscenza. Sul luogo dello schianto, oltre all’elicottero del 118, sono intervenute l’automedica di Osimo e un’ambulanza della Croce Gialla di Camerano. Il 68enne è stato trovato riverso sull’asfalto, sanguinante, con una frattura esposta alla gamba e dolorante al torace. Illeso, invece, il conducente della Skoda Octavia contro cui si è scontrato lo scooter Peugeot Tweet. Secondo una prima ricostruzione effettuata dalla polizia stradale di Jesi, il centauro non si sarebbe accorto che l’auto davanti a sé si era fermata all’ingresso della rotatoria, in direzione Osimo Stazione. Si è andato a schiantare a velocità sostenuta contro la parte posteriore sinistra della Skoda, finendo poi a terra, con lo scooter che ha finito per schiacciargli e rompergli una gamba. Immediati i soccorsi e inevitabili i disagi al traffico, con code sulla Statale fino al casello dell’A14.