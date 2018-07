Due ragazzi in difficoltà in acqua: il bagnino interviene e li salva

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Domenica calda e la voglia di rinfrescarsi in acqua. Erano nella spiaggia di Torrette e una volta raggiunti gli scogli i due ragazzi afgani, uno di 19 anni e l'altro di 25 una volta buttatisi in acqua si sono trovati in difficoltà, in particolare il più giovane. Nonostante una ferita ad un ginocchio il 25enne è riuscito a chiamare a voce e con gesti il bagnino che si è subito buttato in acqua riuscendo a salvare i due. Sul posto anche l'automedica e la Croce Gialla di Ancona con i due giovani portati al pronto soccorso di Torrette: il 25enne in codice verde, il più giovane con un codice di media gravità.