Tornano i predoni dei tabacchi: â€‹due arrestati fuori dal deposito

di Lorenzo Sconocchini

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Aspettano che i tabaccai vadano a rifornirsi al deposito dei Monopoli e appena hanno caricato gli scatoloni di sigarette li abbordano per rubare le stecche. È tornata a colpire, dopo la serie di assalti interrotta con due arresti nel febbraio dell’anno scorso, una banda di ladri specializzati che si apposta davanti al magazzino dei tabacchi di via Maccari, alla Baraccola, e saccheggia auto e furgoncini usati dai rivenditori di sigarette, approfittando della prima sosta per spaccare vetri o aprire le portiere con dei passepartout universali e portarsi via gli scatoloni. Era successo una settimana fa, giovedì 13, con il maxi-furto per un valore di circa 30mila euro ai danni dell’addetta ai tabacchi del Bar Giuliani di corso Garibaldi, derubata durante una sosta alla Baraccola. E ieri mattina è stato sventato un altro colpo, grazie all’occhio vigile di alcuni dipendenti dei Monopoli, che si sono insospettiti vedendo un furgone fermo senza motivo nel piazzale davanti al magazzino, e soprattutto al pronto intervento dai carabinieri di Brecce Bianche, che hanno arrestato i due uomini a bordo, romeni pregiudicati, senza fissa dimora.