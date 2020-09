Tornano dalle ferie e trovano la casa svaligiata: aperta anche la cassaforte

ANCONA - Peggior rientro dalla villeggiatura era difficile immaginarlo. Quando hanno aperto la porta di casa, hanno scoperto una verità amara: la visita dei ladri, che hanno messo sottosopra l’intera abitazione, alla ricerca di oro e soldi. Hanno avuto tutto il tempo per mettere a segno il colpo: probabilmente, infatti, sapevano che i proprietari erano andati fuori per qualche giorno di vacanza. Si erano trasferiti nella casa estiva in riviera e soltanto sabato sera, quando sono tornati, si sono accorti del furto.



Difficile collocarlo temporalmente: la coppia di anconetani non metteva piede in città da circa una settimana. I malviventi non hanno avuto pietà. Si sono intrufolati nel palazzo di via Manzoni, nel quartiere di Tavernelle, e utilizzando degli attrezzi da scasso hanno manomesso la serratura della porta blindata. Una volta entrati, hanno rovistato in armadi e cassetti trovandola chiave della cassaforte.

Dalla cassetta di sicurezza hanno prelevato tutto ciò che vi era custodito: anelli, catenine d’oro, orecchini. Gioielli dall’importante valore economico, ma soprattutto affettivo per i proprietari: erano i ricordi di una vita, del loro matrimonio, dei genitori. Per la coppia di pensionati è stato uno choc. Subito hanno chiamato le forze dell’ordine per denunciare il furto, ma rintracciare i banditi è stato impossibile: non hanno lasciato impronte digitali, non ci sono telecamere né testimoni in zona. Nessuno ha notato movimenti o persone sospette. Inoltre, non si sa neppure a quando risalga esattamente il blitz. La figlia, su Facebook, si è lasciata andare a un duro sfogo. «Grazie per aver derubato la casa dei miei genitori, grazie per aver portato via le poche cose a loro care - ha scritto in un post amaro -. Ricordi affettivi, soprattutto. Se questo vi ha fatto star bene, beh vi dico solo che avete fatto star male persone che non se lo meritavano».

