Ancona, torna a vivere il circolo Scacchi alla Casa della Culture: «Vogliamo creare un ambiente stimolante»

ANCONA Sabato 8 giugno, presso la "Casa delle Culture" di Ancona, si è svolto il primo torneo rapid omologato “Scacco all’estate” che ha visto la partecipazione di quasi 50 giocatori provenienti da tutte le Marche e non solo. L'evento, che ha attirato un pubblico variegato e appassionato, ha rappresentato un'importante occasione di incontro e competizione per gli scacchisti della regione. I premi, appositamente scelti presso l’associazione “Campagna Amica” della Coldiretti, hanno aggiunto ulteriore prestigio alla manifestazione. Grazie a questa collaborazione, il torneo ha potuto offrire riconoscimenti di qualità, suscitando l'interesse e l'entusiasmo dei partecipanti.

L'iniziativa

Il torneo di sabato è stato anche l’occasione per annunciare ufficialmente il nuovo corso del “Circolo Dorico Scacchi” di Ancona. La nuova associazione, composta da un direttivo di giovani appassionati, si pone l’obiettivo di promuovere il gioco degli scacchi in città e nella regione.

Il nuovo team dirigenziale, caratterizzato da energia propositiva e idee innovative, è già al lavoro per organizzare una serie di eventi che spaziano dai tornei alle lezioni per principianti, passando per serate di gioco libero e incontri tematici.

«Vogliamo creare un ambiente inclusivo e stimolante per tutti gli appassionati di scacchi, dai principianti ai giocatori esperti - ha dichiarato il presidente del circolo Alessio Padovani - Il nostro obiettivo è quello di rendere gli scacchi accessibili a tutti e di far crescere una comunità attiva e partecipativa». I progetti futuri del circolo includono la creazione di partnership con scuole e istituzioni locali per diffondere la pratica degli scacchi tra i giovani, nonché l’organizzazione di eventi in collaborazione con altre associazioni culturali. Con il “Circolo Dorico Scacchi”, Ancona si arricchisce di un nuovo punto di riferimento per gli amanti di questo nobile gioco, un luogo dove la passione può crescere e prosperare.