Torna la ruota panoramica e si fermerà per più di due mesi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Ruota panoramica e pista di ghiaccio in piazza Cavour per oltre due mesi. Il Comune è già al lavoro per le attrazioni natalizie tanto da aver fissato il periodo in cui sarà installata la regina social del prossimo Natale. Dal 24 novembre al 27 gennaio la ruota, alta 40 metri con le sue 15mila luci a led e 250mila evoluzioni di colori fornita dalla ditta Giocopremio di Forlì, tornerà ad essere protagonista a fianco del Conte. Ma non sarà sola.