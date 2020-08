Torna Covid la terapia intensiva di Torrette. Anziana positiva ricoverata in Rianimazione Clinica: non succedeva dall’8 giugno

ANCONA - Torna a ospitare pazienti Covid, dopo 80 giorni, la terapia intensiva di Torrette, con il ricovero avvenuto ieri in Rianimazione clinica di una paziente anziana passata attraverso il Pronto soccorso e risultata positiva al tampone. Non capitava dall’8 giugno scorso, quando con il test negativo sugli ultimi due pazienti in rianimazione, gli Ospedali Riuniti di Ancona non avevano avuto più pazienti affetti di Coronavirus bisognosi di cure intensive.



L’anziana, che ha 83 anni, presenta un quadro clinico da monitorare in particolare per l’età avanzata, anche se non è affetta da particolari patologie pregresse. Il ricovero nella Rianimazione Clinica, non ancora contabilizzato nel bollettino diramato ieri a mezzogiorno dal Gores Marche, si aggiunge ai sette pazienti assistiti nel reparto di Malattie Infettive di Torrette. Otto pazienti Covid in tutto. Un quadro assolutamente sotto controllo, in una struttura ospedaliera che nelle fasi acute dell’epidemia, tra marzo e maggio, ha attivato fino a dieci aree Covid riuscendo a dare assistenza fino a un picco di 227 pazienti in contemporanea, raggiunto il 26 marzo, allestendo 47 postazioni di terapia intensiva. L’ospedale di Torrette era tornato Covid free il 30 giugno scorso, dopo 124 giorni in prima linea contro il Coronavirus, a partire dal primo ricovero del 26 febbraio, giorno dell’arrivo del paziente-1 anconetano.

Poi dal 22 luglio nella cittadella ospedaliera di Torrette sono tornati pazienti ricoverati per affezioni respiratori legate al virus, quasi tutti nel reparto di Malattie Infettive e Medicina, mai però con polmoniti così gravi da essere intubati.

Nel frattempo, per prepararsi a ogni evenienza l’azienda ospedaliera universitaria Ospedali Riuniti, diretta dal Dg Michele Caporossi, ha già predisposto un piano anti-Covid da attivare in caso di rialzo dei ricoveri. Prevede 38 nuovi posti letto di terapia intensiva e 40 posti di terapia sub-intensiva.

