Torna il collegamento con l’autobus: un contentino per il Frecciabianca

ANCONA - È un contentino, ma almeno per il mese di agosto i disagi per raggiungere Roma con il treno si riducono. Torna infatti il Freccialink, il servizio che parte dalla stazione ferroviaria di Ancona alle 7.10 e consente di raggiungere in tempo utile la coincidenza con il Frecciabianca 8853 diretto a Roma. L’annuncio viene dalla Regione, in particolare dall’assessore ai Trasporti Angelo Sciapichetti, dopo la denuncia del Corriere Adriatico, sulla soppressione - fino al 27 agosto - del servizio. «In tempi tecnici brevissimi - ha commentato Sciapichetti esprimendo la sua soddisfazione - sono state trovate le soluzioni più idonee per mantenere il collegamento ferroviario, in stretta collaborazione con la Direzione Regionale di Trenitalia».Da lunedì il servizio verrà effettuato da Ancona a Falconara Marittima con lo stesso orario (partenza alle 7.10 da Ancona e arrivo, dieci minuti più tardi, a Falconara) e stessa periodicità (cioè dal lunedì al sabato) del treno 12028. Nessuna preoccupazione se il servizio non sarà visibile sul sito di Trenitalia: avvisi sono stati esposti nelle stazioni di Ancona e Falconara. Sul sito, la pubblicazione è attesa per il 2 agosto.L’intervento della Regione è anche una indiretta risposta alla interrogazione annunciata dal consigliere regionale Gianluca Busilacchi con cui l’esponente di Mdp chiedeva «di promuovere presso il Governo nazionale azioni concrete per risolvere la grave situazione che si è venuta a creare».Se dunque il problema del Frecciabianca è stato almeno parzialmente risolto - resta infatti il nodo della puntualità -, Sciapichetti non nasconde le criticità che esistono sul collegamento per Roma, anche perché non ci sono alternativa da quando è stato cancellato anche il volo per Roma. Premesso che la tratta non è di diretta competenza della Regione, «permangono ancora molte criticità. Sono - dice Sciapichetti - problematiche che cerchiamo di risolvere ma poiché esulano dal trasporto regionale non ricadono nella nostra forza contrattuale e fanno capo a servizi di altre regioni o del sistema nazionale. Oggi comunque il ripristino della navetta costituisce una prima ma significativa risposta verso un auspicato miglioramento della linea».