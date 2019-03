Torna la banda dell'Audi: raffica di colpi in casa e Giulietta rubata in garage

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Furti in casa e auto sparite. In azione la gang dell’Audi, capace di razziare gli appartamenti in pochi minuti o scappare con le auto dei proprietari. Torna la paura nei quartieri nuovi dove negli ultimi periodi si sono registrati una serie di furti.Il sospetto è che ad agire sia una banda organizzata nei minimi particolari. Gente senza scrupoli che non esita a colpire a qualsiasi ora del giorno e della notte. I ladri nei giorni scorsi hanno colpito anche in via Sparapani dove è sparita una Giulietta Alfa Romeo che i proprietari tenevano in garage assieme ad un’altra vettura. Dove aver spostato e lasciato il mezzo a ridosso di una siepe, i ladri se ne sono andati con l’Alfa Romeo le cui chiavi erano state trovate all’interno dell’appartamento. I ladri molto probabilmente sono arrivati in via Sparapani a bordo di un’Audi scura.