​Topo a palazzo di giustizia, ma la caccia dura un paio di minuti poi il vigilante ha la meglio

ANCONA - La caccia al topo è durata un paio di minuti, prima che il vigilante di guardia a palazzo di giustizia riuscisse a catturare l’intruso, usando un’asta di metallo e un cestino dei rifiuti. Non è la prima volta: i ratti si nascondono tra le erbacce spuntate dai muri perimetrali e a volte s’avventurano nell’androne. Come avvenuto ieri intorno alle ore 14: la guardia giurata però, come si vede in un video, dopo aver rintuzzato qualche assalto del topo, lo ha neutralizzato a bastonate. © RIPRODUZIONE RISERVATA