ANCONA I ladri non vanno in vacanza, né al mare. E non temono temperature anche di 30 gradi per arrampicarsi e correre dopo aver svaligiato le case di chi, invece, mezza giornata di relax in spiaggia se la vorrebbe concedere. Tre infatti i colpi messi a segno giovedì in altrettante abitazioni lasciate momentaneamente incustodite e tutti in pieno giorno. I topi d’appartamento sono entrati in azione in due abitazioni di Tavernelle e nel quartiere Collemarino. I residenti erano usciti e di quell’assenza i banditi hanno approfittato. Hanno raggiunto le porte-finestre dei balconi e dopo averle forzate sono riusciti a penetrare all’interno.

APPROFONDIMENTI SOS SICUREZZA Ladri in spiaggia ad Ancona, gli chalet sotto attacco: al Bandiera Gialla via soldi e bottiglie



I raid

Hanno messo tutto a soqquadro, frugando voracemente ovunque alla ricerca di denaro e monili in oro. Ne hanno trovati e poi sono fuggiti dallo stesso varco. Per i residenti, l’amara sorpresa al rientro, quando hanno lanciato l’allarme al Nue 112. Sul posto le volanti della Questura. Gli agenti hanno eseguito i sopralluoghi e avviato le indagini. Nei prossimi giorni le vittime presenteranno, in denuncia, la lista dei beni trafugati così da poter anche quantificare il danno. Gli episodi richiamano all’attenzione l’allarme furti, che specie in estate con la partenza per le ferie o con una semplice giornata in spiaggia, si potrebbero verificare con più frequenza. La Questura di Ancona continua e intensifica l’attività di controllo sul territorio e invita i cittadini a seguire alcuni semplici ma efficaci consigli per prevenire possibili intrusioni nelle abitazioni: non è mai banale ricordare che prima di uscire di casa è necessario assicurarsi che tutti gli infissi siano ben chiusi e che la porta d’ingresso sia stata chiusa con tutte le mandate. Fortemente consigliati sia l’installazione di porte blindate, sistemi di videosorveglianza e antifurto, da attivare e verificarne la corretta funzionalità prima di allontanarsi. E’ sempre bene non lasciare in casa grosse somme di denaro, gioielli o oggetti di valore e se non vi sono alternative, cercare di nascondere i preziosi in punti diversi della casa, avendo cura di fotografarli prima, per facilitarne la ricerca in caso di sottrazione. Occhio anche ai social, veicolo preferito dei ladri per carpire informazioni e abitudini: meglio non condividere foto, storie, commenti e programmi di viaggio. Più opportuno invece usare i social come strumenti alleati, creando delle chat magari con i condomini o i vicini con cui aggiornarsi in tempo reale e a cui chiedere magari di fare attenzione a rumori sospetti o eventuali persone sconosciute che si aggirino nella zona. In caso di dubbi, contattare sempre il 112.