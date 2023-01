Ancona, si toglie il freno e il furgone finisce nel giardino: mattinata di apprensione in pieno centro

ANCONA- Attimi di grande paura questa mattina - 28 gennaio - in via Oslavia ad Ancona precisamente all’angolo con via Redipuglia. Un furgone Fiat Ducato Maxi preso a noleggio si è letteralmente "sfrenato" finendo nel giardino di un’abitazione.

L'intervento

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale e due mezzi per liberare il furgone. Via Oslavia è stata chiusa al traffico per l’intera durata dell’intervento.