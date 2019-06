Le toghe in lutto: si è spento â€‹a 62 anni l'avvocato Mario David

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Toghe anconetane in lutto. È morto l’avvocato Mario David. Specializzato in diritto di famiglia, è deceduto giovedì all’hospice dell’ospedale di Loreto. Aveva 62 anni. Era malato da tempo e negli ultimi mesi, a causa dei problemi di salute, si era dovuto allontanare da ciò che amava di più: il tribunale, la professione legale e il suo studio di via Ascoli Piceno. In passato, era stato presidente dell’Associazione Giovani Avvocati ed era un affiliato dell’Associazione Amici della Musica, essendo appassionato di lirica e di musica classica. Ieri pomeriggio, alla chiesa dei Frati Cappuccini si è tenuto il funerale. A partecipare, molti suoi colleghi e il presidente dell’Ordine Maurizio Miranda: «Una perdita immensa. Mario era una persona riservata e un grande professionista, cultore del diritto civile». Non aveva figli.