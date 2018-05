«Non tocca a me buttare l’immondizia» Dalle parole agli schiaffi tra coinquilini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Prima qualche parola di troppo, poi schiaffi, spinte e morsi. Nella confusione è andato anche rotto lo schermo di una tv. Due i feriti, entrambi al pronto soccorso di Torrette non in gravi condizioni, dopo la zuffa scoppiata martedì sera in un appartamento di via Trieste abitato da due coppie di nigeriani con figlioletti.Le famiglie protagoniste di una difficile convivenza sarebbero venute alle mani per un banale motivo nato da una disquisizione su chi doveva scendere in strada per buttare nei bidoni la spazzatura. Il non rispetto dei turni avrebbe fatto imbestialire i due capifamiglia, innescando la bagarre, interrotta solo grazie all’arrivo tempestivo delle Volanti della questura. Sono stati un uomo e una donna a finire a Torrette: il primo è stato raggiunto da un morso, la seconda – che ha appena avuto un bimbo – è stata colpita da un cazzotto al seno. Tutto si è scatenato attorno alle 21 all’interno di un appartamento gestito dal Comune che si trova in prossimità del Viale della Vittoria. A viverci, due uomini di 39 e 28 anni e due donne di 30 e 34 anni con i loro figli. «Dovete buttare voi la spazzatura» avrebbe detto una coppia all’altra. Ma l’imposizione non sarebbe stata presa bene. Di lì, l’inizio di un litigio verbale. Poi la situazione è degenerata con una sequela di morsi e spinte da una parte e dall’altra. A un certo punto, nella confusione, un televisore è caduto da un mobile. Le urla degli inquilini sono state sentite da gran parte del vicinato.Per sedare gli animi, in via Trieste sono piombate le pattuglie delle Volanti della questura inviate dal 113. Gli agenti hanno identificato gli inquilini e a chiamare i soccorsi per le persone rimaste lievemente ferite durante la zuffa. Una nigeriana è stata trasportata al pronto soccorso perché lamentava dolore al seno. Sosteneva di aver ricevuto un pugno. Un connazionale, invece, ha dovuto farsi medicare una ferita dovuta a un morso a un braccio impresso dalla coppia rivale. Le loro condizioni non sono state giudicare gravi dal personale sanitario. Non è detto che le parti coinvolte non decidano di sporgere denuncia per il reato di lesioni.