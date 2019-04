Tiro al bersaglio sulle finestre â€‹all'uscita da scuola: caccia ai baby teppisti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Il tiro al bersaglio contro le vetrate di un palazzo rischia di costare caro a un gruppetto di baby teppisti del parco di via Tiziano. L’amministratrice del condominio, d’intesa con le 11 famiglie residenti, ha sporto denuncia contro ignoti ai carabinieri per due episodi avvenuti a fine marzo e il 5 aprile. Pietre e batterie elettriche scagliate da una collinetta nel parco hanno danneggiato le vetrate di un palazzo di via Tibaldi, vicino alla Regione Marche. Non ci sono prove, ma i condomini hanno un forte sospetto: si tratterebbe di adolescenti che all’uscita da scuola si divertono in una sorta di folle gara a chi ha la mira migliore. Non a caso, il rumore dei vetri in frantumi è stato avvertito fra le 13 e le 13,30, poco dopo il suono della campanella. Oltretutto, il “polmone” verde di via Tiziano, frequentato anche da pusher e tossicodipendenti, si trova in un triangolo di scuole: la media Donatello, l’istituto d’arte Mannucci e il Classico Rinaldini.