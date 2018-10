Spacca la testa al rivale con il tirapugni Denunciato un giovane

ANCONA - L’altra sera poco dopo le 19 una pattuglia della Volante era stata inviata dalla centrale operativa della Questura in zona Brecce Bianche, dove alcuni passanti segnalavano una lite tra due giovani. Ad affrontarsi un anconetano di 28 anni che domenica sera ha colpito con un tirapugni un altro ragazzo, di un anno più giovane, in via Crocioni. Il referto del pronto soccorso, 10 giorni di prognosi, fa tirare un sospiro di sollievo sia al ferito, perché scongiura un trauma cranico commotivo o altre conseguenze gravi, sia all’aggressore, trattenuto in caserma fino a sera, con la prospettiva addirittura di finire agli arresti in caso di prognosi grave. Invece se la cava con una denuncia a piede libero, per lesioni personali aggravate e porto abusivo di strumenti atti ad offendere.

Marted├Č 23 Ottobre 2018, 08:35 - Ultimo aggiornamento: 23-10-2018 08:35