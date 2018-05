Tira nella siepe l'hashish ma il cane fiuta la droga Un 32enne nei guai

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Continuano i controlli del territorio della Polizia di Stato: Volanti e Cinofili hanno setacciato il territorio anconetano con controlli a “scacchiera” contrastando ogni forma di illegalità, soprattutto nei confronti dei reati predatori, spaccio e consumo di sostanze stupefacenti e immigrazione clandestina, ponendo anche particolare attenzione alla vivibilità di alcune zone della città, stazioni ferroviarie, giardini e parchi pubblici.E proprio in questo ambito, ieri sera intorno alle 23 gli agenti hanno pizzicato nell’area della ex stazione ferroviaria marittima 6 soggetti extracomunitari africani in regola con le norme sul soggiorno, tutti senza fissa dimora, tra cui un italiano, che si erano accampati alla meglio per trascorrervi la notte. Gli uomini sono stati accompagnati in Questura dove sono stati segnalati, identificati e denunciati per invasione di terreni o edifici.Sotto osservazione anche alcuni locali pubblici della zona del quartiere Piano San Lazzaro ed in particolare di piazza Ugo Bassi e piazzale Loreto dove sono stati controllati numerosi avventori tra i quali persone dedite al consumo di sostanze stupefacenti e all’abuso di sostanze alcoliche.Nell’occasione, ieri pomeriggio intorno alle 16.00, veniva un anconetano di 49 anni, pregiudicato e tossicodipendente che, insieme ad alcuni amici, stazionava sulle panchine di piazza Ugo Bassi bevendo una birra.Strano, pensavano i poliziotti, che proprio qualche sera prima lo avevano controllato a casa in quanto era agli arresti domiciliari. Ed in effetti non si sbagliavano perchè l’uomo a quell’ora avrebbe dovuto stare a casa ove veniva riaccompagnato in stato di arresto per il reato di evasione.Tra i soggetti che erano in compagnia dell’uomo, gli agenti identificavano un anconetano di 32 anni che, alla vista della Polizia, gettava tra le siepi un involucro contenente un grammo circa di hashish poi rinvenuto dal cane poliziotto Walle.