Tifoso dell'Anconitana chiede alla fidanzata di sposarlo nell'intervallo della partita

ANCONa - Non solo gol, non solo corse. E non solo cori. Anche un piacevolissimo fuoriprogramma nell'intervallo della partita valevole per la seconda giornata del campionato di Promozione che metteva di fronte Anconitana e Cantianoallo Stadio Del Conero. Cosa è successo? Un giovane tifoso anconetano, Stefano, ha chiesto alla fidanzata Claudia di sposarlo,piazzandosi al centro del terreno di gioco e utilizzando il microfono e l'amplificazione del campo sportivo.Sulle note della canzone 'La musica non c'è' di Coez ha atteso in ginocchio la fidanzata con alle spalle alcuni amici che sollevavano cartelli componenti la scritta: 'Mi vuoi sposare?'. «Se mi dici di no c'è da ridere - ha scherzato - devo espatriare...». La ragazza che era in tribuna a vedere la partita, finita 4-0 per i la squadra di mister Nocera insieme ad alcuni parenti, ha poi raggiunto il futuro marito sul prato verde dello stadio e ha pronunciato il fatidico "sì" accolto dall'applauso del pubblico.