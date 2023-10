Tifosi dell'Aek Atene fanno razzia da Snipes: una denuncia e refurtiva recuperata. Sessanta giovani scortati all'imbarco

ANCONA - Sono entrati in massa dentro il negozio Snipes di corso Garibaldi ad Ancona e sono scappati dopo avere rubato alcuni capi di abbigliamento. Un raid messo in atto da un gruppo di tifosi della squadra di basket Aek Atene di passaggio nel capoluogo marchigiano prima di fare rientro nel proprio Paese. In pochi minuti è successo di tutto e la Polizia è intervenuta in centro individuando una sessantina di tifosi che divisi in gruppi in vari locali del cuore della città.

Mentre alcuni scappavano gli agenti sono riusciti a fermarne uno, che aveva addoso una maglietta da cui era stato staccato l'anti taccheggio in maniera approssimativa, tanto da danneggiare la t-shirt. Il giovane è stato denunciato per furto aggravato e tutta la merce è stata recuperata: si trattava di circa 600 euro in capi di abbigliamento nascosti in uno zaino.

La polizia insieme alla Digos hanno identificato tutti i tifosi che sono poi stati scortati alla naver per l'imbarco ed il rientro in Grecia.