«Ti faccio a pezzi, non ti troveranno più». Minacce e botte alla ex, lei si suicida

ANCONA - «Ti taglio le mani», «Ti getto la benzina addosso». E ancora: «Ti faccio a pezzi in maniera tale che nessuno ti possa mai trovare. Sono solamente alcune delle minacce che un 45enne albanese avrebbe rivolto tramite sms alla sua ex fidanzata, una 30enne di origine polacca che, al momento dei fatti, viveva ad Ancona. L’uomo è finito a processo con l’accusa di stalking, lesioni personali e sfruttamento della prostituzione nei confronti della donna. Tutti episodi che, stando alla procura, si sono verificati tra gennaio e marzo 2016. Lei non è parte civile. Nel frattempo che si arrivasse a dibattimento è morta, suicidandosi mentre si trovava in una casa di cura di Cesena per disintossicarsi da droga e alcool.