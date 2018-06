Elude il controllo della badante e a 84 anni sale sul tetto del palazzo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Voleva sistemare alcuni coppi sul tetto, ci aveva pensato a lungo e non appena riesce ad eludere il controllo della badante esce di casa e sale sul tetto del palazzo per farlo. E' successo questa mattina in via Gioberti con un anziano di 84 anni che ha scatenato il panico nella zona. Attivati subito i soccorsi proprio dalla badante che si è impensierita non avendolo più visto, sul posto oltre i carabinieri e i vigili del fuoco anche un'ambulanza della Croce Gialla che comunque non è dovuta intervenire perchè l'uomo stava bene.