Prima testimonia contro la figlia, poi prova a buttarsi dalla finestra

ANCONA - Testimonia contro la figlia in tribunale, esce dall’aula e tenta di gettarsi dal quinto piano. È la sequenza della tragedia sfiorata ieri pomeriggio al palazzo di giustizia di corso Mazzini. A cercare il gesto estremo attorno alle 15 è stata una 50enne di origine straniera, parte civile al processo che vede imputata la figlia per maltrattamenti. Vittima sarebbe stata proprio la madre, parte civile al procedimento e assistita dall’avvocato Paolo Sfrappini. Ieri, la 50enne è salita sul banco de testimoni per deporre davanti al giudice. La parole sono uscite a fatica. Per la donna è stata una testimonianza complicata. Dopo il rinvio del processo, la persona offesa è uscita dall’aula e ha cercato di scavalcare la balaustra per gettarsi di sotto. Avrebbe fatto un volo di alcune decine di metri e per lei non ci sarebbe stato scampo. A salvarle la vita è stata la prontezza di un gruppo di persone intervenute immediatamente. Tra queste, due carabinieri in sevizio, il personale della polizia giudiziaria e gli avvocati – tra cui il difensore Sfrappini - che si trovavano in quel momento sul ballatoio del quinto piano.