Si ferisce con il frullino un lago di sangue, momenti di terrore per un 68enne

ANCONA - Un lago di sangue e tanta pura. Un uonmo di 68 anni questa mattina intorno alle 10,30 stava usando il frullino per fare una riparazione in una grotta di Pietralacroce quando per cause in fase di accertamento si è procurato una ampia ferita dalla mano fino all’avambraccio. E’ successo nel tratto di costa vicino al ristorante Il Baffo. L’uomo, 68 anni, di Ancona stava svolgendo dei lavori quando gli è sfuggita la motosega. Ma l'uomo nonostante il sangue grondante non ha perso lucidità e lui stesso è riuscito a richiedere per telefono l’intervento del 118 e in attesa dell’arrivo dell’ambulanza della Croce Gialla si è avvolto l’arto ferito con un telo per bloccare l’emorragia risalendo anche in parte lo stradello. Gli operatori sanitari lo hanno soccorso velocemente per poi trasportarlo al pronto soccorso dell’ospedale di Torrette dove un’equipe medica lo attendeva per accompagnarlo in sala operatoria.