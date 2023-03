Il terrore dell'investimento, invece la donna era caduta da sola: paura sul viale

ANCONA – Attimi di paura questa mattina lungo il viale della Vittoria, dove un'anziana è stata soccorsa dopo essere caduta rovinosamente a terra. In un primo momento si è pensato che fosse stata investita da un'auto, in realtà poi si è appreso che la donna era caduta da sola, dopo essere inciampata mentre passeggiava. A dare l'allarme sono stati i passanti quando hanno visto l'anziana a terra, con il volto sanguinante. Sul posto, attorno a mezzogiorno, è intervenuto un mezzo della Croce Gialla, insieme a una pattuglia della polizia locale. La donna, sotto choc e dolorante, è stata portata al pronto soccorso di Torrette per tutti gli accertamenti del caso.