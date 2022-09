Tentano di rubare due cuffie bluetooth, bloccati alle casse del centro commerciale e denunciati

ANCONA - Stavano cercando di uscire dal centro commerciale con in tasca due confezioni di cuffie bluetooth sottratte dagli scaffali del negozio, ma sono stati bloccati dal personale in servizio antitaccheggio e denunciati dalla polizia. Uno dei due uomini fermati è risultato anche privo di permesso di soggiorno, quindi per lui è stata avviata la procedura di espulsione dal suolo italiano.

Tentato di rubare due cuffie bluetooth ma vengono presi

I poliziotti della Squadra volante sono intervenuti nei giorni scorsi presso un centro commerciale zona Baraccola, per la segnalazione di un tentato furto. Due tunisini di 22 e 30 anni sono stati visti mentre prelevavano alcuni oggetti dagli scaffali. Arrivati alle casse i due hanno imboccato la corsia dedicata all’uscita senza acquisti, ma sono stati subito fermati dal personale del centro commerciale e portati in Questura.