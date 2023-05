ANCONA Provano a rubarle l’auto, ma il furto non riesce. In compenso lasciano una scia di danni. Il blitz risale alla notte di domenica o lunedì e ha avuto come vittima il consigliere comunale della Lega, nonché noto avvocato, Antonella Andreoli. Ha scoperto il tentativo di furto ieri mattina e, appena accortasi del passaggio dei ladri ha chiamato i carabinieri, sporgendo poi denuncia contro ignoti alla caserma di via Piave.

Il racconto

«Quando sono andata a prendere la mia Golf - racconta il legale - mi sono accorta che il telecomando non funzionava. Ho pensato potesse essere scarico, ma avvicinandomi poi all’auto ho visto che la portiera e il cofano presentavano dei danni». In pratica, i ladri hanno aperto la portiera del conducente dall’alto, utilizzando un oggetto contundente. Una volta dentro «hanno staccato la centralina e l’hanno appoggiata sul sedile del passeggero. Hanno persino rotto il nottolino della chiave». Di solito quando vengono rubate queste vetture i ladri dispongono di speciali telecomandi in grado di aprire le portiere delle auto, oltre ad una sorta di centralina portatile che consente l’immediata messa in moto della vettura. A causa dei danni, la Golf ieri non si è messa in moto. Il furto è rimasto per fortuna solo tentato: i banditi sarebbero stati ostacolati da qualche blocco meccanico del sistema d’allarme della vettura. I danni sono da quantificare.

La polemica

L’arrivo dei carabinieri a Pietralacroce, i quali hanno eseguito i primi accertamenti, ha richiamato in strada numerosi residenti della zona, tra cui Tamara Fontana, che ha ricordato l’attesa - non ripagata - della collocazione delle telecamere nel quartiere: «A distanza di tempo non è stato fatto nulla, la promessa non è stata mantenuta ed ora ci troviamo di nuovo a fare i conti con il furto delle auto senza dimenticare che periodicamente ci sono atti vandalici».