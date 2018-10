Tenta di violentarla: l'amico prova a difenderla e lui lo accoltella

di Federica Serfilippi

ANCONA - Quando i poliziotti sono piombati lungo il viale della Vittoria hanno trovato di fronte a loro una coppia sotto choc, impaurita e tremante. Lei, una 48enne di origine bulgare, aveva le lacrime agli occhi. Lui, un 35enne polacco, era ferito: alcuni fendenti ricevuti poco prima lo avevano colpito in varie parti del corpo, per fortuna in maniera non grave. I due avevano appena iniziato a raccontare agli agenti delle Volanti cosa li aveva ridotti in quello stato quando è apparso in strada un romeno di 29 anni, visibilmente ubriaco e con un coltello da cucina in mano.Ha minacciato la coppia, ma anche gli uomini della questura presenti alla scena. Sarebbe lui il responsabile della nottata d’inferno passata dalla 48enne e dal suo amico. Il romeno, stando a quanto denunciato dai feriti, avrebbe tentato di abusare della donna, palpeggiandola e cercando di denudarla. Il polacco, intervenendo per cercare di fermare il 29enne, ha rimediato tumefazioni al volto e lievi ferite d’arma da taglio.