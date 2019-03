Tenta una rapina e minaccia i poliziotti: condannato ma già libero

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Ha cercato di rapinare il cliente di un kebab del Piano, poi si è scagliato contro i poliziotti. «Vi ammazzo tutti, siete dei mafiosi, ho il tatuaggio di Acab sul sedere». L’anconetano d’origine marocchina di soli 23 anni ma già gravato da precedenti per spaccio e furti, in stato di agitazione, ha tentato di rapinare un uomo di 63 anni che aveva il portafoglio pieno di soldi e all’arrivo degli agenti delle Volanti ha minacciato e ha provato a colpire anche loro. Ieri in tribunale il giovane ha patteggiato un anno e 8 mesi di reclusione. Pena sospesa, è libero. Era accusato di tentata rapina, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale, e un’evasione dai domiciliari.